キューバへの軍事作戦はあるのか2月28日に戦闘を開始した米国とイランとの間の、停戦合意に関する交渉が大詰めを迎えている。対立点が残っているため、状況は依然として流動的だ。仮に合意が成立したとしても中東情勢が安定化する可能性は低い。【写真】自身に批判的な有名司会者を“ゴミ箱”に…番組打ち切り時に公開した“AI動画”開戦を決断したトランプ大統領は、イランとの緊張状態がこれほど長期化すると思っていなかっ