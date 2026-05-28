初公判で警視庁暴力団対策課が、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの木山こと小畑寛昭容疑者（41）を東京都暴力団排除条例違反で逮捕したのは1月26日のことだった。その後も含めて職業安定法違反容疑などで4度逮捕され、同罪で起訴され、21日に東京地裁で初公判が開かれた。法廷で小畑被告は起訴内容を認めて争わない姿勢を示したが、その狙いはどこにあるのか。【写真】日本を震撼させたトクリュウ「ルフ