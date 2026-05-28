「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）橘Ｓを制して勢いに乗るタガノアラリアは２７日、栗東坂路で最終追い。弾むようなフットワークで駆け上がり、ラストは鋭い脚さばきでグンともうひと伸び。迫力満点の動きで４Ｆ５４秒１−３８秒８−１１秒９を計時した。西園翔師は「いいですね。スッと放したら伸びましたし、いい気合が乗っている」と合格点を与えた。２歳時から重賞戦線でも通用する力を見せながらも、善戦止まりと歯がゆい