「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞２着からの逆転へ、仕上がりは万全だ。リアライズシリウスは２７日、津村を背に美浦Ｗで単走馬なり。サッと流した程度だが６Ｆ８４秒１−３７秒５−１１秒３をマークし、鞍上は「気持ち良く走っていたし、いい状態で来られました」と好感触を強調した。直線は自らハミを取り、軸もぶれることなくスムーズに加速。極上の最終追いを目にした手塚久師は「きょうは初めから単走とい