「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）祖父ディープインパクト、父コントレイルと“無敗ダービー馬”の血を受け継ぐコンジェスタスが２７日、栗東坂路で最終リハ。前走から中２週とあって派手な時計こそないが、集中力を保ち、滑らかな加速で登坂。無傷４連勝での戴冠へ、出撃態勢はＯＫだ。無傷３連勝で京都新聞杯を制したコンジェスタスは、高野厩舎の通常メニューである坂路２本追いで調整した。４Ｆ７３秒０のゆったり