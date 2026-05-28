「ヤンマガGリーグ！アイドル編」より三田萌日香さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！アイドル編」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！アイドル編」には、三田萌日香さんのグラビアを掲載。明るい色の水着と落ち着いた黒のワンピース水着を披露している。 また「NEXT推しガール！