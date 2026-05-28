【「ザ・バックラッシャー」2巻】 5月28日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「ザ・バックラッシャー」の2巻を5月28日に発売する。価格は792円。 本作は「アンチマン」や「ようきなやつら」で知られる岡田索雲氏による連載作品で、「このマンガを読め！ 2026」の第5位にも選ばれている。44歳無職の門倉莫がヒーローコスチュӦ