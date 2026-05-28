Metaと世界最大のアイウェアブランドのEssilorLuxottica（エシロールルックスオティカ）は、AIグラス「Ray-Ban Meta」「Oakley Meta」の日本展開に関する発表会を開催した。AIグラスというカテゴリーは、近年さまざまな企業が参入を進めている。そんななかで、今回の発表会で印象的だったのは、両者がこの製品を単なるウェアラブル端末としては語っていなかった点だ。 （関連：【画像】紫外線を当てるとサングラス