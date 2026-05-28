韓国や台湾で活動する人気チアリーダー、イ・ソミンの美貌が話題だ。【写真】「期待していいよ」韓国美人チア、“脱アジア級”のボリューム感イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。フォークとナイフと皿の絵文字をキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。公開された写真には、テラス席と思われる飲食店内で食事を楽しむイ・ソミンが写っている。コンクリートブロックの壁を背にしながら椅子に座り、カメラに向かって