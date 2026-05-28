気になる街を深掘りするシリーズで今回、取り上げるのは「お台場」。フジテレビ社屋や『踊る大捜査線』シリーズで全国的な知名度を得たが、はたして今は――？神奈川・横浜みなとみらいと徹底比較して分かった、明暗を分けた違いを解説していく。【前中後編の中編】（ライター前林広樹）>>前編記事は『「お台場ゴーストタウン説」は本当か？歩いてわかった決定的な弱点』横浜みなとみらいの勢いがすごかった…！東京・