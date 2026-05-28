現地時間５月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地が所属するイングランドのクリスタル・パレスが、スペインのラージョ・バジェカーノとドイツのライプツィヒ・スタジアムで対戦した。鎌田がダブルボランチの一角で先発したパレスは前半、なかなかチャンスを作り出せない。それでもアディショナルタイム１分、ようやくビッグチャンスを創出。ウォートンのクロスにミッチェルがヘッドで合わ