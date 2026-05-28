【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが起用された、プーマ ジャパンのキャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』の第2弾が、5月28日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開となった。 ■Snow Manを通して自分らしく前へ進む姿を表現 今回のキャンペーン実施に伴い、新作のサンダル“プーマ フロートフィット サンダル”が5月28日9時より発売。さ