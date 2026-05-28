愛する妻を亡くし、遺された者たちの心の傷は深い…【漫画】本作を読む｢ママー、ママどこぉ？｣と泣き叫ぶ我が子をギュッと抱きしめ、｢パパだって嫌だよ。ママに…ママに会いてぇよ!!｣と涙を流す父親。最愛の妻を亡くし、遺された父と子の切実な叫びを描いた夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんの漫画『晴がイチバン』が、SNSを中心に多くの読者の涙を誘っている。シングルファザーを主役に据えた本作の意図や、読者から寄せられた反響