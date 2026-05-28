「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）不屈の鞍上を背に逆転Ｖを狙う。２７日、栗東坂路を力強く駆け上がった皐月賞４着馬アスクエジンバラ。主戦の岩田康を背に馬なりで４Ｆ５７秒１のソフト仕上げだったが、ハミを取ったラスト１Ｆは１２秒１と鋭い伸びを披露。福永師は「レースに向けて疲れを残さないことを主眼に置いた調整」と納得の表情を見せた。２週前に落馬負傷した岩田康に代わり、１週前追いを託したのが岩田望