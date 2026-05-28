◇交流戦ソフトバンク1─5巨人（2026年5月27日甲子園）ソフトバンクは27日、巨人に1―5で逆転負けした。チームの連勝は4でストップしたが、正木智也外野手（26）の勢いは止まらない。「1番・一塁」で先発出場し、3安打をマークして今季2度目の猛打賞。10試合連続安打で打率を4割の大台に乗せた。強打の1番打者が交流戦10度目の優勝へチームを引っ張る。攻撃型リードオフマンのバットが止まらない。正木が3安打で今季2度