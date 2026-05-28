「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）阪神大賞典３着から臨むダノンシーマが２７日、栗東坂路を軽快に駆け上がってスタンバイ。馬場の中央をブレのないフォームで駆け上がり、余裕を持たせる形から４Ｆ５３秒７−３８秒９−１２秒７を計時した。三千という距離に挑んだ前走は、やや力みが見られるなかでの３着。距離適性の差もあって連勝は途切れたが、懸命になだめてしぶとく脚を使っていたように、力は十分に示したと言えそう