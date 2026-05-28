◇交流戦日本ハム5―2阪神（2026年5月27日甲子園）実は日本ハム・加藤貴は、社会人野球の新日鉄住金かずさマジックに一塁手として入社した。社会人2年目夏に投手に再転向したが、21年の交流戦では2安打するなどシュアな打撃に定評があった。前日に本人は「あまり打撃は期待していない」と謙遜していたが、プロ初登板となった甲子園で野手顔負けの快音を響かせた。1点を追う5回2死一、二塁。大竹のツーシームを中前へはじ