「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）厩舎の看板だった先輩快速馬に一歩でも近づけるか−。藤岡健厩舎は２頭出し。ファルコンＳ６着のタマモイカロスは、芝千二でオープン２勝の実績あり。テーオーグレーザーは１５分の１１の抽選突破が条件だが、ダートのオープンで２着と能力は確か。今回は適性アリと見込んで芝に初投入する。２頭は馬房が隣同士で、ともに犬山助手が担当する。１６年の高松宮記念を制し、現在は種牡馬としても