【ソウル＝藤原聖大】韓国の李在明（イジェミョン）大統領が６月で就任１年を迎えるのを前に、大統領府の李圭淵（イギュヨン）広報首席秘書官が読売新聞などのインタビューに応じ、日韓関係について、「史上最高の関係にある」と評価した。李首席秘書官は、１９９８年の日韓共同宣言が日韓関係の基盤だと説明。未来志向を基本路線とし、人工知能（ＡＩ）など先端技術分野での協力拡大に意欲を見せた。日韓は国境を超えた組織犯