「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）上積みは十分だ。皐月賞１４着からの巻き返しを狙うパントルナイーフは２７日、美浦Ｗでサトノパトリオット（４歳２勝クラス）、オリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）と３頭併せを行った。抜群の動きで６Ｆ８１秒７−３７秒６−１１秒２を刻み前者と併入、後者には１馬身半先着。ゴール前の末脚には目を見張るものがあった。太田助手は「３頭併せの真ん中で実戦を想定したいつも通りの