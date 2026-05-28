◇交流戦ソフトバンク1─5巨人（2026年5月27日甲子園）正木と同じソフトバンクの5年目・山本恵も好調だ。「5番・右翼」でスタメン出場し、3回2死一、三塁で戸郷が投じた初球スライダーを捉えて右前に先制適時打。「チャンスを絶対に生かそうと、積極的にスイングを仕掛けることができた」と振り返った。ただ、初回と5回はチャンスで三振に倒れ「次は打てるようにしたい」と誓った。前日26日の巨人戦では今季1号を放つな