巨人５―１ソフトバンク（交流戦＝２７日）――巨人が連敗を５で止めた。１点を追う三回、キャベッジ、丸の連続適時打などで５点を奪い逆転した。ソフトバンクはプロ初先発のアルメンタが４四死球と乱れた。新体制で初白星を手にした巨人の橋上監督代行は「こういう時こそベテランの力は必要だなと改めて痛感した。本当に助けてもらった」と息をついた。３７歳の坂本を約２年ぶりに３番で先発起用。丸ら３０歳代の野手６人がス