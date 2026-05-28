ソフトバンクのスチュワートが28日の巨人戦で、4月5日のロッテ戦以来、約1カ月半ぶりの3勝目を目指す。前回16日の楽天戦は5回途中3失点だった。力強い直球が戻りつつあったが、制球面に苦しむなどして3敗目を喫した。「時間があったので引き続き、自分の力強い球を取り戻すことに取り組んできました」。中11日のマウンドで快投を見せるつもりだ。