?関節技の鬼?藤原喜明（７７）の大活躍を、対戦した?平成のテロリスト?村上和成（５２）が振り返った。４月に喜寿を迎えた藤原は２７日、ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）後楽園大会に参戦。６人タッグマッチ（藤原＆石川雄規＆船木誠勝ｖｓ村上＆高橋?人喰い?義生＆アレクサンダー大塚）に出場すると、村上を徹底的にマークし?新旧テロリスト対決?を挑んだ。藤原は年齢を一切感じさせない流血ファイトを展開。村上に脇