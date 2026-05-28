日本カーリング界を背負う存在となれるか。カーリング女子の北海道銀行は、２０２４、２５年日本選手権で準優勝を果たした有望株だ。２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場は逃すも、現地で試合を観戦。独特の雰囲気を味わった中島未琴（２２）、山本冴（２５）、田畑百葉（２３）、仁平美来（２３）の４選手は、３０年フランス・アルプス五輪に向けて再出発した。日本選手権（６月７日開幕、横浜ＢＵＮＴＡＩ）を前に、本紙の単独