ベンチを熱くする?課題?が浮き彫りになった。ソフトバンクは２７日の巨人戦（東京ドーム）に１―５で逆転負けし、連勝は４で止まった。一軍デビュー戦のアレクサンダー・アルメンタ投手（２１）は立ち上がりから制球に苦しみ、３回途中５失点でＫＯ。打線も巨人先発・戸郷から毎回走者を出しながら攻め切れず、３回の山本恵大外野手（２６）の右前適時打による１点にとどまった。その中で光ったのが、今月１５日の一軍昇格後に