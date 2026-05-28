豪打のチームカラーはどこへ――。ＤｅＮＡは２７日のオリックス戦（横浜）に２―５で敗れ、２連敗を喫した。４カード連続で勝ち越しがなく、直近５試合は計５得点。深刻な貧打はこの日も解消されず、借金は４まで膨らんだ。オリックスのチーム安打数１２に対し、ＤｅＮＡも１１安打を放った。数字だけ見れば大差はない。だが、細かな走塁ミスなど拙攻が響き、再三の好機を生かせなかった。１１安打で２得点という結果に、打線