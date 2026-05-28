「ピョン、ピョン、チャンピョン、チャンピオン、ピョンチャン、ピョーンピョピョーン」5月22日に音声配信プラットフォーム・stand.fmで公開されたラジオ番組『トットのコゼリアイラジオ！』の冒頭で、こうおどけたのはお笑いコンビ・トットの桑原雅人（40）。5月16日に開催された結成16年以上の漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系）で、4代目王者に輝いたことを報告した。『M-1』では結果が出ず、