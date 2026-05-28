牡羊座視野を広げつつも、大事なのは「足元」好奇心や向学心が刺激される星回り。これからやってみたいこと、関心のあることを見渡して、大きく視野を広げることで運気が上昇気流に乗っていくでしょう。ただ、6月に入ると住まいや地元といった身近な環境について、考えなければいけないことが増えてきます。ワクワクするような楽しい予定のなかにあっても、話し合うべきこと、連絡すべきこと、しっかりとリサーチするべきことなど