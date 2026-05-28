インスタグラムを更新体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。歴史的快挙から50周年を記念した自身のレオタード姿を動画で公開すると、1日で世界中に拡散。100万回再生を超える大反響となり、日本のファンからも懐かしむ声が上がった。64歳になったコマネチさんが屋内でポーズを取った。胸元に細かい装飾が施され、ウエスト部分にル