人が辞めて現場が回らなくなっているのに、何の対策もせず部下に責任を押し付ける上司がいる会社は完全に終わっている。「自分の部署は13人中自分が一番若手で、色んな仕事を覚えていきました」投稿でこう切り出した30代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、前職の製造業で経験した理不尽すぎるエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）部署の人数は13人から5人に激減部署内で一番の若手だった男性だが、設備の修理メンテ