職場の人間関係が低レベルだと、まともに働く気すら消え失せてしまう。投稿を寄せた40代女性（東京都）は、かつて勤めていた職場で信じられないような陰湿ないじめに遭遇したという。（文：篠原みつき）「仕事よりもイジメの方が張り切ってしてる」ヤバすぎる先輩女性は当時の職場の惨状をこう振り返る。「意地悪な女性の先輩が仕事も教えてくれないし、挨拶をしても悪口ばかり言って新人（私）をイジメてる」「しかも、自分たちの