ワンマン経営の会社で、トップから理不尽な扱いを受けても生活のために耐えるしかない人は少なくない。投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は、親族が上層部を占める同族会社で働いている。入社当時はバツイチのシングルマザーで、Wワークをして高校生の息子を育てていた。女性は「すぐに採用は決まったものの、後から考えたら生活の為に簡単には辞められない状況の私のような人間なら扱いやすいと思ったんじゃないか？」と推測し