ネットの掲示板やSNSに投稿をしたら反応がたくさん来て、あまりの会話の通じなさに頭を抱えた経験はないだろうか。「この人、本当に文章を読んでいるのだろうか」とすら思うこともガールズちゃんねるに5月下旬、「最近読解力が無い人や行間が読めない人多すぎませんか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、SNSや同掲示板を見ていて、読解力のない人が多すぎると感じている。特段変なことも書いていないわかりやすい