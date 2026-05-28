菊池風磨 菊池風磨が出演する「ペイディ」新CM「あなたに自由なあと払い」篇および「ちょっといい買い物、どう払う？」篇が、5月28日より東京・大阪・名古屋・福岡・札幌エリアで放映を開始する。【動画】菊池風磨が出演するペイディ」新CM本CMは、自分らしく主体的に支払い方法を選択し、意志のある買い物を通して、ポジティブな生活を叶えて欲しいというPaidyの想いを反映したもの。Paidyは、「夢に自信を、心に