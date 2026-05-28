最新のBlu-rayドライブでゲームキューブ、Wii、初代Xbox、Xbox 360といった旧型ゲーム機のゲームディスクをPCで取り込みできるようになるのが、Blu-rayドライブ向けファームウェアの「OmniDrive」です。GitHub - RibShark/OmniDrive · GitHubhttps://github.com/RibShark/OmniDriveModern Blu-ray drives can now rip GameCube, Wii, and Xbox 360 games to PC - third-party OmniDrive firmware unlocks game rips from phys