◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）予想外の新庄野球に聖地が騒然となった。２―１の５回２死一、三塁でカウント１―０。打者エドポロの空振りと共に一塁走者・水野が二盗を仕掛け、二塁付近で急停止した。送球間に三塁走者・加藤貴が本塁を狙う“偽装重盗”。捕手・坂本は、慌てて三塁に送球するも悪送球となり貴重な３点目を奪った。日本ハム・新庄剛志監督（５４）は、「ピッチャーの時