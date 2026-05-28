◆関西学生野球春季リーグ戦▽最終節１回戦同大４―３立命大（４日・わかさスタジアム京都）今秋のドラフト上位候補の立命大・有馬伽久が、延長１１回２死からサヨナラ本塁打を浴びて完投負け。１４０球の粘投は実らなかった。「９安打で４失点だから自分の責任です」と唇をかんだ。今春は開幕から調子が上がらず苦しんだが、空いた２週間で徹底的な走り込み。「下半身が安定でいい感覚で投げられました」。この日の最速は