◆新茶特別（５月２７日、園田競馬場・ダート１４００メートル、良）２番人気に支持された塩津璃菜騎手（２１）＝西脇・長南和宏厩舎＝が騎乗する自厩舎のウォルラス（牡６歳、父イスラボニータ）が、好スタートからハナに立つと１分２８秒０の好タイムで逃げ切った。塩津騎手にとってはデビュー３年目にして、初のメイン制覇となった。「前につけて積極的な競馬をしよう」と、決めていた作戦がずばり当たった。小牧太騎手（５