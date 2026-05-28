◆日本ダービー追い切り（２７日・美浦トレセン）クラシック２冠目の第９３回日本ダービーの追い切りが２７日、東西トレセンで行われた。美浦・Ｗコースで皐月賞２着のリアライズシリウスが鋭い伸び脚を発揮し、動き１位の「Ｇ」評価を獲得した。２８日に枠順が確定する。馬上から引き揚げてきた津村は「無事に終わって良かった」と万感の思いを込めつぶやいた。皐月賞２着のリアライズシリウスは、美浦・Ｗコースを単走で馬な