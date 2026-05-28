北中米Ｗ杯日本代表のＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝が２７日、羽田空港着の航空機で帰国した。日本代表史上最少キャップ数（１試合）でメンバー入りしたストライカーは「目標は得点王」と強気にぶち上げ、「自分の点で黙らせるだけ」と野心を燃やした。また、日本代表は休養日で練習は行わなかった。ドイツで研さんを積み、堂々たる姿で帰国した若武者に迷いはなかった。塩貝はＷ杯への意気込みを聞かれると、一呼