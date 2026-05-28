◇欧州カンファレンスリーグ決勝クリスタルパレス１―０ラージョ（２７日・レッドブルアレナ）欧州カンファレンスリーグの決勝は２７日、ドイツのライプチヒで行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地を擁するクリスタルパレス（イングランド）は、ラージョ（スペイン）に１―０で勝利し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得した。鎌田はフランクフルト時代の欧州ＥＬ優勝（２１―２２年）に次いで、自身２度目の欧州タイトル獲得。昨季の