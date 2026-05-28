元日本代表で現在は解説者として活躍する安田理大氏が、ワールドカップを戦う日本代表に提言。南野拓実（モナコ）を欠く左シャドーの人選に持論を明かした。【映像】中村敬斗、華麗なテクニック→相手4人を翻弄5月25日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、FIFAワールドカップを戦うサッカー日本代表を特集。元なでしこジャパンの岩渕真奈さんらとともに議論が行われた。日本サッカー協会（JFA）は5月15日、FIFAワールドカップ2026