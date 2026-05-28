歌手の浜崎あゆみ（47）が26日、Instagramのストーリーズを更新。「髪ボサボサやん」と自らツッコミを入れた自撮りショットに、さまざまな反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみ「髪ボサボサやん」“ノー睡眠”自撮りショットこれまでにもジムで撮影したラフな装いの自撮り動画や、「りりしく、美しく、そして可愛い！」「20代に見えるな」など多くの反響が寄せられたリハーサル中の様子など、さまざまな姿をInstagramで披