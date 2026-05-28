M!LKのメンバーが全員でバラエティ番組に出演する機会が増えた。 （関連：【画像】バラエティで奮闘するM!LKメンバー） ■相次ぐM!LKの“全員”バラエティ出演 例えば、5月18日放送のMrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）では、Mrs. GREEN APPLEとM!LKがそれぞれ仲の良い様子で番組を進行。大森元貴（Vo/Gt）が屋台の“おやっさん”に扮してゲストと語る新コーナー「おやっさん印