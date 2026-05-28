LUNA SEAによる全国22都市33公演を巡る全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』が、バンドの結成記念日である5月29日からスタートする。初日と翌日の30日を飾るのは、2月にこの世を去ったドラマーの真矢をはじめとしたメンバーたちの出身地である、神奈川県秦野市にあるクアーズテック秦野カルチャーホール。秦野市では、2023年にに真矢を“はだのふるさと大使