リヴァプールを退団するアンドリュー・ロバートソンに、プレミアリーグ内移籍の可能性が浮上している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムがロバートソン獲得に向けて口頭合意に到達したという。ユヴェントスも横取りを狙って接触したものの、すでに交わされた合意内容は尊重される見通しで、正式契約も近づいているようだ。トッテナムは今年1月の時点でも同選手に関心を示していたとされるが、今夏に再び本格アプロ