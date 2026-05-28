バルセロナが今夏市場で“大型補強”に動こうとしている。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルはアンソニー・ゴードンに対する正式オファーを受諾したという。移籍金は固定7000万ユーロに加え、ボーナス込みで総額8000万ユーロを超える見込みのようだ。さらに、クラブ首脳陣とサウジ系オーナーグループもすでに了承済みとされており、ゴードンは今週中にもメディカルチェックと契約締結のためスペイン入りすると伝