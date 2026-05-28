島本は左の救援としてしっかり役目をはたしている（C）産経新聞社日本ハムは5月27日に行われた阪神戦（甲子園）に5−2と勝利。交流戦2連勝スタートとなった。先発の加藤貴之が5回7安打2失点、自らでタイムリーを放ち、プロ初打点をあげるなど攻守で存在感を示すと、救援陣も奮闘した。【動画】先発の加藤は自らでタイムリーを放つなど、攻守に貢献3点リードの7回に3番手で登板した島本浩也は先頭の中野拓夢に三塁内野安打を