最高値を更新したニューヨーク証券取引所＝27日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比182.60ドル高の5万0644.28ドルで取引を終えた。終値としての最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議に注目が集まる中、原油相場の下落を好感した買い注文が優勢だった。ホルムズ海峡での商業航行を1カ月以内に交戦開始前の水準に戻すと伝えたイラン国営メ